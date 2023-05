© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell’Aula della Camera, con 162 sì, nessun voto contrario e 79 astenuti, al decreto recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione Fintech, cosiddetto decreto Criptovalute. Partito democratico, Movimento cinque stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono astenuti.(Rin)