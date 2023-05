© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla regione italiana della Toscana allo Xinjiang in Cina, gli abitanti locali hanno abitudini alimentari diverse, ma condividono la passione per alcuni tipi di cibo a base di farina e a forma di strisce lunghe e spesse. Unitevi ai corrispondenti di Xinhua per intraprendere un delizioso viaggio alla scoperta dei Pici, un tipo di pasta italiana, e dei noodles Banmian dello Xinjiang. (Xin)