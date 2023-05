Cina: infettivologo Chen, sottovarianti XBB Omicron attualmente dominanti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sottovarianti XBB di Omicron sono attualmente i ceppi di Covid-19 dominanti in Cina, ma non è stato rilevato nessun cambiamento apprezzabile nella loro patogenicità. Lo ha dichiarato Chen Cao, ricercatore presso l'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali, durante una conferenza stampa convocata oggi. La prevalenza delle sottovarianti XBB in Cina è passata dallo 0,2 per cento di metà febbraio al 74,4 per cento alla fine di aprile. Circa il 97,5 per cento dei casi importati il mese scorso è ascrivibile al ceppo, in linea con la tendenza globale, ha spiegato Chen. Lo scorso dicembre i funzionari sanitari della Cina hanno istituito una rete ospedaliera nazionale per monitorare le mutazioni del virus alla base del Covid-19, dopo aver revocato le restrizioni e i test di massa a inizio dicembre. Per tracciare le possibili mutazioni, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha creato una rete di raccolta dati che coinvolge un ospedale in ogni città e tre città in ogni provincia. Da ottobre a dicembre 2022 sono state individuate in Cina più di 130 sottovarianti Omicron, inclusi diversi ceppi BQ.1 e XBB. (Cip)