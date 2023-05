Rai: Lollobrigida, nessuno ha costretto Fuortes a dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non credo che qualcuno abbia costretto Fuortes alle dimissioni. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell'inaugurazione di Tuttofood a Rho Fiera Milano commentando le dimissioni dell'amministratrice istratiree delegato della Rai, Carlo Fuortes. “Non ho letto le motivazioni” ha precisato il ministro, ma “non credo che nessuno lo abbia costretto: non mi risulta che ci sia nessun tipo di pressione particolare nei suoi confronti perché non ho letto da nessuna parte questo tipo di visione". Fuortes ha poi aggiunto che "verificheremo e cercheremo di capire se ci sono affermazioni di questa natura o se la sua è una scelta libera, magari per guardare ad altri orizzonti, anche in termini professionali, che sarebbe legittimo". (Rem)