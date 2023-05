Germania: estremista di destra condannato per terrorismo a tre anni e dieci mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Francoforte sul Meno ha condannato a tre anni e dieci mesi di carcere un estremista di destra, riconosciuto colpevole di voler fondare un gruppo terroristico e compiere un attentato in Germania per scatenarvi la guerra civile. Apprendista falegname, l'imputato è stato arrestato il 16 settembre del 2021 a Spangenberg, quando aveva 19 anni. All'interno dell'abitazione del giovane, la polizia trovò circa 600 ordigni esplosivi di ridotte dimensioni di fabbricazione artigianale. Nell'estate precedente, il condannato avrebbe deciso provocare una “guerra razziale e civile” in Germania, come nei piani del gruppo neonazista Divisione armi atomiche (Awd). Fondata in Florida nel 2015, l'organizzazione terroristica di estrema destra ha ramificazioni in diversi Paesi. In particolare, l'apprendista falegname avrebbe progettato di compiere attentati dinamitardi contro scuole dell'Assia settentrionale e il Bundestag. Per l'imputato, la Procura generale federale (Gba) aveva chiesto una pena detentiva di cinque anni, mentre la difesa proponeva tre anni e sei mesi di reclusione. Secondo gli avvocati, il giovane era “preparato, ma non determinato” a compiere un attentato. I giudici non hanno accolto tale ricostruzione, pur applicando una pena ridotta in ragione di “personalità e comportamento” dell'imputato dopo l'arresto e durante il processo. In particolare, si tratta dell'adesione dell'apprendista falegname a una programma per l'uscita dall'estrema destra, che il condannato intende proseguire durante la detenzione. (Geb)