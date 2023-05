Venezuela: primarie opposizioni, presentati i regolamenti per voto all'estero e candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali opposizioni del Venezuela hanno diffuso i testi che dovranno regolare le primarie presidenziali. Sei documenti "che fissano le regole del gioco democratico per l'elezione di una candidata o candidato unitario per il 2024", si legge in una nota della Commissione nazionale delle primarie. Il processo, che si terrà il 22 ottobre, servirà a individuare uno sfidante del presidente uscente, Nicolas Maduro, alle elezioni in agenda a fine 2024, anche se probabilmente non sarà l'unico del fronte oppositore: diverse forze formalmente anti governative non si iscrivono al meccanismo, professandosi contrari al carattere "radicale" di cui sarebbe viziata la Piattaforma unitaria, la coalizione dei principali partiti di opposizione che ha investito sulle primarie. (segue) (Vec)