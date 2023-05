Venezuela: primarie opposizioni, presentati i regolamenti per voto all'estero e candidature (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è quindi un documento che fissa le condizioni necessarie per potersi candidare: non meno di 30 anni, unica cittadinanza venezuelana, l'aver "dimostrato un impegno non equivoco nella lotta per la libertà, il riscatto della democrazia, il rispetto dei diritti umani, della libertà dei prigionieri politici e del rientro degli esiliati". Gli altri regolamenti riguardano norme e vincoli per la campagna elettorale, per la selezione degli scrutatori, le norme per contare i voti, impugnarli e stabilire la nullità delle schede. Le primarie erano state presentate a metà febbraio dal presidente dell'apposita Commmissione, Jesus Maria Casa, a una platea che comprendeva, oltre a esponenti della società civile e dei principali partiti politici, anche i rappresentanti diplomatici di Italia, Giappone, Cile, Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Portogallo, Perù, Paesi Bassi, Polonia ed Unione Europea. (segue) (Vec)