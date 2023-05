Venezuela: primarie opposizioni, presentati i regolamenti per voto all'estero e candidature (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, l'elenco dei partecipanti non è ancora definito. Il nome con il maggiore seguito è quello di Maria Corina Machado – storica leader oppositrice, tra le più convinte sostenitrici della fine di ogni dialogo con il governo -, in “pareggio tecnico” con Benjamin Rausseo, attore e imprenditore che potrebbe aspirare a una candidatura. Più lontano, c’è Henrique Capriles, già candidato alle presidenziali. Salta invece la candidatura del leader oppositore, Juan Guaidò, da fine aprile negli Stati Uniti e timoroso di rientrare in patria. Al suo posto, per il partito Volontà popolare (Vp), ci sarà Freddy Superlano, deputato nella legislatura 2015 dell'Assemblea nazionale che ha sconfitto "due volte il chavismo" nello Stato di Barinas: contro Argenis Chavez, fratello dell'ex presidente, e l'ex ministro degli Esteri, Jorge Arreaza. (Vec)