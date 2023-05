Iran: Borrell telefona a ministro Esteri e condanna esecuzione di Habib Chaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, nella quale ha condannato l'esecuzione del cittadino svedese-iraniano, Habib Farajollah Chaab, avvenuta due giorni fa. È stato lo stesso Borrell a renderlo noto sul suo profilo Twitter. "Nella telefonata con il ministro degli Esteri iraniano Abdollahian, ho condannato fermamente l'esecuzione del cittadino svedese-iraniano Habib Chaab e ho chiesto all'Iran di non giustiziare il tedesco-iraniano Jamshid Sharmahd", ha scritto l’Alto rappresentante europeo. "Abbiamo anche discusso della cooperazione fra Iran e Iaea (Agenzia internazionale per l'energia atomica), che di recente ha preso slancio. Ho sottolineato che l'Iran deve continuare in questa cooperazione, porre fine al sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina e smettere di strumentalizzare i cittadini dell'Ue", ha aggiunto Borrell.(Beb)