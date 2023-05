Brasile: consigliere speciale in Ucraina mercoledì per incontrare Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, incontrerà il presidente dell'Ucraina, Volodomyr Zelensky, il prossimo mercoledì 10 maggio. La conferma è arrivata dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, prima di imbarcarsi per rientrare in Brasile dopo aver partecipato alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III del Regno Unito, a Londra. "Celso Amorim andrà in Ucraina direttamente da qui, dall'Inghilterra. Con lo stesso spirito con cui ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin, adesso parlerà con i rappresentanti dell'Ucraina. Non è andato prima perché il presidente Zelenshy non poteva riceverlo". Obiettivo del viaggio è cercare di ricucire il rapporto con il Paese, dopo le polemiche generate dalle recenti affermazioni del capo dello stato secondo cui Zelensky sarebbe responsabile per la guerra in Ucraina tanto quanto Putin, e secondo cui Stati Uniti e Unione europea fomentano il conflitto. La visita a Kiev segue il viaggio all'inizio di aprile a Mosca, durante il quale Amorim ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin. (segue) (Brb)