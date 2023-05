Brasile: ministro Finanze partecipa a riunioni preparatorie per G7 in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, si imbarca oggi per il Giappone dove parteciperà nei prossimi giorni a incontri preparatori del vertice del G7, in agenda tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima. Sarà la prima volta che un ministro delle finanze brasiliano partecipa a un incontro di gruppo nella storia. L'evento cui parteciperà si svolgerà a Niigata, situata sulla costa nord-occidentale di Honshu, l'isola più grande del Giappone. Il governo del Brasile ha confermato la partecipazione anche del presidente Luiz Inacio Lula da Silva come invitato alla prossima riunione del G7. (segue) (Brb)