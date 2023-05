Imprese: Dionisi (Unindustria), blue economy è pilastro fondamentale per crescita Lazio e Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un tema al quale stiamo dedicando un'attenzione particolare perché riteniamo che possa essere sempre di più un comparto importante per una regione come il Lazio, porta d'ingresso per il centro Italia e per il bacino di Roma (quest'ultimo da solo rappresenta il secondo mercato di consumo italiano e quinto europeo). "Attraverso le nostre sedi di Civitavecchia e Cassino, stiamo collaborando insieme all'Autorità di Sistema Portuale e alla Regione su un approccio allo sviluppo della Blue Economy che sia il più "orizzontale" possibile, quindi lavorando sulla sinergia di tutte quelle discipline che portano allo sfruttamento positivo della risorsa mare. Ad esempio, la cantieristica navale, la logistica retroportuale, l'industria del turismo e dell'entertainment alla ricerca scientifica in ambito marino o alla pescicoltura". (segue) (Com)