Imprese: Dionisi (Unindustria), blue economy è pilastro fondamentale per crescita Lazio e Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono moltissime le imprese del Lazio che supportano l'attività della Marina, un orgoglio del nostro Paese. La regione esprime infatti dei punti di eccellenza di livello globale soprattutto nei settori del digitale, della sicurezza, dell'aerospazio e della cybersecurity. Le nostre aziende in questi ambiti contribuiscono in maniera fondamentale fornendo know-how e forza lavoro altamente specializzata in progetti industriali di altissimo profilo. Per quanto riguarda i comparti aerospazio/aeromobili il Lazio ha un peso decisivo sul numero di addetti nazionale che arriva fino al 19 per cento in questi settori. Il settore della cybersecurity, inoltre, lo scorso anno ha registrato un rilevante sviluppo, arrivando a contare 708 imprese già a giugno 2022 (il 22 per cento dell'Italia), ovvero 29 imprese in più, per una crescita del 4,3 per cento in 9 mesi". (Com)