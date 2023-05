Speciale scuola: Serbia, ministro Istruzione presenta dimissioni "irrevocabili" dopo tragedia in scuola a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Branko Ruzic ha presentato ieri le sue dimissioni "irrevocabili" dall'incarico di ministro dell'Istruzione serbo. Lo ha riferito il dicastero stesso, il quale ha pubblicato la lettera di Ruzic inviata a Brnabic. Nella lettera, il ministro ha precisato che la premier Ana Brnabic era già a conoscenza del fatto che le dimissioni erano state rassegnate lo stesso giorno in cui si era verificata la tragedia alla scuola primaria di Belgrado, Vladislak Ribnikar, dove a seguito di una sparatoria sono morte nove persone, di cui otto ragazzi. Ruzic nel comunicato ha sottolineato che continuerà personalmente, all'interno del Partito socialista serbo (Sps) di cui fa parte "a combattere in modo ancora più deciso in modo onorevole e con amore, per una Serbia sviluppata, orgogliosa, socialmente giusta, rispettata a livello internazionale e con valori europei". "Le dimissioni sono un atto personale ma anche politico, nelle società democratiche sviluppate è un segno di forza, mentre nella nostra regione molto spesso è un segno di debolezza. Lasciamo che sia l'opinione pubblica a giudicare", ha concluso Ruzic nella missiva. (Seb)