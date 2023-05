Speciale scuola: Valditara, Piano semplificazione è triennale, ma prime misure già a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sburocratizzazione e semplificazione nella scuola “è triennale, ma per fine anno vogliamo che già alcune operazioni siano a disposizione delle famiglie e del personale della scuola". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso della terza puntata della video-rubrica "Il ministro risponde". “C’è una piattaforma che noi vogliamo concepire per mettere a disposizione degli studenti e delle famiglie tutta una serie di servizi grazie a cui potranno per esempio consultare informazioni e dati necessari per scegliere in modo consapevole il percorso scolastico e post scolastico degli studenti”, ha spiegato Valditara. “Potranno fruire in modo personalizzato e organico di tutti i servizi digitali, come l’orientamento, le iscrizioni, i pagamenti e le comunicazioni. Tutto secondo un'unica piattaforma”, ha proseguito. Sul fronte della velocizzazione delle pratiche, “renderemo più facile l’erogazione di contributi statali alle famiglie meno abbienti in particolare per quanto riguarda i libri di testo”, ha detto ancora. “Vogliamo anche rendere vita più facile la vita ai docenti, abolendo la carta e la documentazione che devono compilare, semplificando e informatizzando l’attività di ricostruzione della carriera e lo scambio di documentazione tra le scuole, che dovrà essere esclusivamente in via telematica”, ha sottolineato il ministro. (Rin)