Speciale scuola: Sardegna, successo per l'edizione 2023 di Bimbimbici a Quartu Sant'Elena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La targa messa in palio dall’Amministrazione comunale per la scuola con il maggior numero di partecipanti è andata all’Istituto Comprensivo n. 2 Maria Lai, grazie ai suoi studenti delle elementari dei plessi di via Regina Margherita e via Firenze. Poi la lotteria, con 12 bimbi a festeggiare e una bicicletta come primo premio. Tutti attentissimi in prima fila e alla fine tutti contenti. “Siamo contenti per il numero di giovani ciclisti che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa – commenta l’assessore alla Mobilità Barbara Manca -. È la conferma che per avere risposte in termini di partecipazione non è importante solo garantire iniziative di qualità ma anche dare continuità alle proposte. Bimbimbici è appunto diventato un appuntamento fisso della Primavera quartese. Per ottimizzare i risultati l’Amministrazione ritiene infatti strategico affiancare all’attività di infrastrutturazione un costante programma di sensibilizzazione” (Rsc)