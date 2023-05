Speciale scuola: Sasso, grazie a Lega copertura assicurativa per infortuni in itinere per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all’ottima azione del ministro Valditara si attiva la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere durante il tragitto casa - lavoro per i dipendenti del mondo della scuola. Per gli studenti, nel mentre, viene estesa a tutti i momenti educativi: dalle gite scolastiche all’alternanza scuola-lavoro. Ciò nasce nel contesto delle misure che il governo prevede per incrementare la sicurezza nelle scuole ed è stato inserito nel decreto Lavoro. Un grande passo in avanti fortemente voluto dalla Lega". Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo della commissione Istruzione, firmatario di un odg speculare al provvedimento attuato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. (Rin)