Speciale scuola: Sardegna, assessore Biancareddu, no a ridimensionamento scolastico previsto in legge bilancio

- Dura presa di posizione dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, contro la possibile riduzione delle Autonomie Scolastiche che comporterebbe per la Sardegna un taglio di oltre 40 Istituzioni. Con una lettera inviata al Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, l’esponente della Giunta regionale, esprime tutta la sua contrarietà e preoccupazione in merito al dimensionamento scolastico. “Sono molto preoccupato - ha detto Andrea Biancareddu – ed ho raccolto anche le forti perplessità che arrivano da tutti gli interessati al sistema scuola in Sardegna. Come Regioni abbiamo appena ricevuto lo schema di decreto che sarà oggetto di confronto in sede di Conferenza Unificata”. L'assessore ha "illustrato al Ministro Valditara le gravi conseguenze che l’applicazione del disposto normativo introdotto dall’ultima Legge di Bilancio potrà avere per la nostra Regione. Lo schema che ci è stato inoltrato, rende infatti esplicito l’obiettivo previsto dalla legge di procedere ad una riduzione delle Autonomie scolastiche che, comporterebbe per la Sardegna un taglio di oltre 40 Istituzioni". (Rsc)