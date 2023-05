Speciale scuola: Serbia, città di Belgrado pagherà spese funerali dei ragazzi uccisi nella sparatoria nella scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Belgrado ha ringraziato la famiglia del cestista sloveno Luka Doncic, che aveva espresso la volontà di sostenere le spese dei funerale degli alunni morti nella sparatoria avvenuta nella scuola primaria della capitale Vladislav Ribnikar, affermando però che, "come precedentemente concordato", le spese e le esequie "saranno a carico della stessa amministrazione cittadina". Lo riporta la stampa locale. Doncic, cestista sloveno, professionista nella Nba con i Dallas Mavericks, si era impegnato attraverso la sua fondazione a pagare i servizi funebri, e anche dei servizi di assistenza psicologica a persone e amici colpiti dal tragico evento. "Il mio cuore è spezzato a causa della tragica sparatoria in una scuola in Serbia e della perdita di vite umane, comprese le vite di scolari innocenti", aveva dichiarato Doncic dopo l'accaduto. "Il mio pensiero va alle famiglie e all'intera comunità colpita da questa tragedia. Attraverso la mia fondazione, sto esplorando modi sia immediati che a lungo termine per sostenere gli studenti e le famiglie colpite dalla sparatoria", aveva aggiunto il fuoriclasse sloveno. Doncic ha profondi legami familiari con Belgrado, dal momento che il padre Sasha è serbo e il cestista sloveno ha nonna, zia, zio e cugini adolescenti che vivono in Serbia. (Seb)