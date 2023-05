Torino: da domani al 14 maggio prendono il via i Digital Days

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno da domani fino al 14 maggio i Torino Digital Days. Il tema portante dell'edizione di quest'anno saranno le intelligenze sostenibili che porteranno ad una riflessione condivisa sul futuro prossimo rispetto alla convivenza fra esseri umani ed intelligenze artificiali. Il tema avrà un fitto calendario di workshop, talk, eventi, mostre, performance ed hackathon. "Il futuro è un luogo che dobbiamo costruire insieme – ha affermato Federica Toso, presidente e co-fondatrice dell'associazione Digital Days – e i Torino Digital Days sono un'occasione per esplorare le strade che possiamo percorrere per renderlo sostenibile e più inclusivo utilizzando la tecnologia come driver. Le intelligenze artificiali ci pongono davanti a una sfida senza precedenti. Dobbiamo prepararci a cogliere al meglio questa opportunità, lavorando insieme per affrontare in modo consapevole l'evoluzione digitale", ha concluso. (Rpi)