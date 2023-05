Umbria: Salvini, rimasta isolata per troppo tempo, determinato a collegarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sopralluogo a Umbertide (Perugia), colpita negli scorsi mesi dal terremoto e per il quale il governo ha immediatamente stanziato 3,7 milioni di euro. Anche se non ci sono stati - fortunatamente - morti o feriti, le scosse hanno lasciato un migliaio di persone fuori casa: dopo la pronta reazione è importante partire subito con la ricostruzione. Per questo il mio primo ringraziamento va a donne e uomini della Protezione civile, impegnati giorno e notte in queste settimane. Da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono determinato a collegare con fatti concreti una Regione come l’Umbria, rimasta isolata per troppo tempo". Lo scrive su Facebook il vicepremier e titolare del dicastero del Mit, Matteo Salvini (Rin)