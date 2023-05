Agroalimentare: Lollobrigida, ddl su carne sintetica nasce nella maniera più democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ddl sulla carne sintetica approvato dal Cdm lo scorso 28 marzo è "una norma che nasce nella maniera più democratica possibile". Lo ha dichiarato il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione di un incontro alla fiera Rho di Milano per l'inaugurazione di Tuttofood. "Coldiretti parte con la raccolta firme, con il primo firmatario il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; dopodiché nei Comuni italiani, dove ci sono assemblee rappresentative elette dal popolo, 3.050 Comuni votano un documento che chiede al governo di agire in questo modo". Il ministro ha poi evidenziato che "abbiamo 19 Regioni su 20 che si riuniscono in assemblea e votano un documento di questa natura. Niente di più democratico, niente di più chiaro". Per il ministro "c'è una lettura secondo la quale questo governo vorrebbe evitare la scienza, non segue le indicazioni del popolo. Ma non ci sono indicazioni più trasversali di questa: tra i 3.050 Comuni ci sono amministrazioni di ogni segno, quasi tutte le volte questi ordini del giorno sono approvati all'unanimità. Tutte le forze politiche ritengono aberrante la scelta di mettere a rischio la nostra salute e, a mio avviso, anche l'ambiente", ha concluso Lollobrigida.