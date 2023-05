Imprese: BioNTech, fatturato e utile in calo nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha subito nel primo trimestre del 2023 un declino su base annua sia del fatturato sia degli utili. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Swr”, la contrazione è dovuta al calo della domanda di vaccini per il Covi-19, che la società ha sviluppato con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. In particolare, il fatturato è diminuito dell'80 per cento a 1,27 miliardi di euro dai 6,4 dei primi tre mesi del 2022. L'utile è sceso da 3,69 miliardi a 502 milioni di euro. A ogni modo, BioNTech ha confermato le previsioni per il 2023, che stimano vendite per cinque miliardi di euro. Per il prossimo autunno, l'azienda sta preparando un vaccino contro le nuove varianti del Covid-19, mentre continua a concentrarsi sulla ricerca sul cancro. In tale settore, verranno condotti diversi studi clinici. (Geb)