Riforme: Paita (Azione-Iv), disponibili al confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Le riforme? "Siamo disponibili a confrontarci perché le regole vanno decise tutti assieme e non ci metteremo in una posizione di marginalità. Siamo per il modello del 'sindaco d'Italia', che ha garantito stabilità in molte città, insieme al bicameralismo". Lo ha detto, a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", la capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita. Carlo Calenda, però, non è contrario al ballottaggio? "No, non mi risulta - ha aggiunto la parlamentare - anche se il sistema elettorale è tutto da verificare".(Rin)