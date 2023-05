Israele: Tajani, “presidio democratico in Medio Oriente e Paese amico dell'Italia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele come “presidio democratico in Medio Oriente e Paese amico dell'Italia”. Lo ha scritto quest’oggi su Twitter il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. “Rivolgo i miei più sentiti auguri allo Stato d'Israele in occasione del 75esimo anniversario della sua indipendenza. L'Italia sarà sempre in prima linea nella lotta all'antisemitismo”, ha scritto il titolare della Farnesina. (Res)