Germania: ministero Esteri, nessuna normalizzazione con la Siria

- Il governo federale non prevede alcuna normalizzazione con la Siria, dopo la sua riammissione nella Lega Araba. È quanto comunicato dal ministero degli Esteri tedesco. Il dicastero ha sottolineato che, per la stessa organizzazione internazionale, il ripristino delle relazioni diplomatiche con Damasco dipende da una soluzione sostenibile della guerra civile in Siria e da un miglioramento delle condizioni di vita nel Paese. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, “il regime siriano” continua a bloccare qualsiasi progresso nel processo politico e commette quotidianamente le più gravi violazioni dei diritti umani contro il proprio popolo. Al riguardo, il dicastero ha evidenziato come “nulla è cambiato nella realtà sul campo”. Pertanto, la Germania non può fornire supporto, ad esempio per la ricostruzione” della Siria o la revoca delle sanzioni contro il Paese. Per il ministero degli Esteri tedesco, mancano, infine, “i presupposti per un dignitoso ritorno dei rifugiati” in Siria. (Geb)