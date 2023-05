Russia-Kirghizistan: Putin, Mosca è il più grande investitore diretto di Bishkek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è il più grande investitore, in termini diretti, del Kirghizistan. Lo ha detto il titolare del Cremlino, Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. In occasione di un incontro con il suo omologo di Bishkek, Sadyr Zhaparov, il presidente russo si è detto fiducioso del rafforzamento delle relazioni bilaterali. “Per quanto riguarda i nostri rapporti, essi sono in aumento e il nostro fatturato commerciale ha registrato un incremento del 37 per cento nell’ultimo anno”, ha spiegato Putin. “La Russia è il più grande investitore in termini diretti del Kirghizistan, è al primo posto. Sono sicuro che questa tendenza guadagnerà ulteriore forza”, ha aggiunto il titolare del Cremlino.(Rum)