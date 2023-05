Croazia: iniziato sciopero giudici di primo grado, chiedono aumenti salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato in Croazia il cosiddetto sciopero bianco dei giudici, a cui secondo l'Associazione dei giudici croati (Uhs) aderirà il 70 per cento dei giudici competenti a esaminare il primo grado di giudizio nel Paese. Lo sciopero, indetto come misura di avvertimento a causa della mancanza di dialogo sugli aumenti salariali tra la stessa categoria e il governo, durerà fino al 19 maggio. Lo riporta la stampa locale. Durante questo periodo le autorità giudiziarie preposte non registreranno nuove persone giuridiche né prenderanno decisioni su eredità o divorzi. L'Associazione ha comunque garantito che i giudici risolveranno i casi urgenti e durante lo sciopero saranno comunque sul posto di lavoro durante l'intero orario di lavoro anche se svolgeranno "altri compiti" nell'ambito dei loro doveri giudiziari. (Seb)