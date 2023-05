Speciale difesa: Crosetto, Associazione nazionale carabinieri testimonianza di patto di fedeltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione nazionale Carabinieri è testimonianza del patto di fedeltà con le istituzioni e i cittadini che non si esaurisce con il servizio attivo, ma che prosegue per tutta la vita. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del XXV raduno dell’Anc - Associazione nazionale carabinieri. “Nei secoli fedele: un carabiniere lo è per sempre”, si legge in un tweet diffuso dal ministero della Difesa. (Res)