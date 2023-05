Speciale difesa: Russia-Ucraina, Prigozhin (Wagner), riceveremo munizioni e armi per proseguire i combattimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità del gruppo paramilitare russo Wagner riceveranno munizioni e armi per continuare le ostilità. Lo ha dichiarato il fondatore della compagnia, Evgenij Prigozhin, secondo quanto riporta l’agenzia russa “Tass”. Il comandante in capo delle forze aeree Sergej Surovikin supervisionerà il dialogo con il ministero della Difesa nel processo decisionale. “Promettono di darci tutte le munizioni e le armi di cui abbiamo bisogno per continuare le ostilità”, ha detto Prigozhin su Telegram. In precedenza lo stesso Prigozhin aveva annunciato il ritiro delle sue unità accusando il ministero della Difesa di Mosca della mancanza di munizioni per proseguire i combattimenti nell’area di Bakhmut. (Rum)