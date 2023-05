Giubileo: oltre 500 interventi per 3,4 miliardi tra Roma e provincia, verso firma secondo decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È pronto il secondo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri che aggiornerà il primo e metterà a sistema il numero complessivo degli interventi e dei fondi per il Giubileo del 2025 previsti finora. In tutto per Roma e provincia saranno realizzati 519 interventi per 3,4 miliardi, infatti sono previsti 184 interventi per 2,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 335 cantieri già in programma con i 500 milioni del fondo Caput mundi. A fare il punto è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni di Azione. Alcune opere verranno terminate a partire dal 2026 per evitare la presenza di cantieri nel corso dell'anno giubilare. È il caso, ad esempio, della riqualificazione di piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. (segue) (Rer)