Giubileo: oltre 500 interventi per 3,4 miliardi tra Roma e provincia, verso firma secondo decreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo valutato, visti i tempi, di distinguere due lotti funzionali: una parte del lavoro si concluderà a dicembre 2024 e un’altra parte inizierà a gennaio 2026, per evitare i cantieri nel corso dell’anno giubilare - ha detto Gualtieri -. È partita la conferenza dei servizi che ci consentirà di avviare rapidamente con la cantierizzazione del primo lotto". E in questo contesto è previsto un ulteriore rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine, al fine di garantire una maggiore sicurezza, oltre che nell'area dello scalo ferroviario anche nei dintorni delle stazioni metropolitane. "C'è un impegno da parte del governo ad aumentare i presidi di controllo del territorio. Come già avvenuto sulla stazione Termini, ce lo aspettiamo anche per le metropolitane. Dal canto nostro siamo partiti anche con il reclutamento di nuovi vigili urbani", ha spiegato il sindaco. (segue) (Rer)