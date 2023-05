Giubileo: oltre 500 interventi per 3,4 miliardi tra Roma e provincia, verso firma secondo decreto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi cantieri, come annunciato, partiranno a luglio e interesseranno la pedonalizzazione dell'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. Sul sottovia di piazza Pia e via della Conciliazione "interveniamo con 70 milioni di euro - ha ricordato il sindaco - ed è in corso la conferenza dei servizi, si concluderà entro fine di maggio. L'obiettivo è far partire lavori a luglio per terminarli, con un margine di sicurezza, prima del Giubileo. Si pedonalizza la parte tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione e si pedonalizza la parte del lungotevere". Nelle vicinanze, in piazza Risorgimento, è prevista la realizzazione di un parcheggio interrato ma il progetto è in via di definizione e bisognerà valutare se i tempi sono sufficienti all'inaugurazione dello stesso entro il 2025. Contestualmente si conferma l'ampliamento dell'intervento di riqualificazione di piazza San Giovanni fino a via di Santa Croce in Gerusalemme: "È stato un po' rivisto il progetto originario, è in corso di affidamento la progettazione degli interventi: essendo un luogo importante, storicamente e spiritualmente, l'obiettivo è una grande riqualificazione fino a Santa Croce in Gerusalemme", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)