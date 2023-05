Giubileo: oltre 500 interventi per 3,4 miliardi tra Roma e provincia, verso firma secondo decreto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, per quanto riguarda i collegamenti con l'area di Tor Vergata, dove è prevista una prima parte degli interventi di riqualificazione sulle Vele incompiute - anche in vista di un'eventuale aggiudicazione di Expo 2030 - non sarà possibile garantire il trasporto su ferro entro il 2025 ma saranno rafforzati i servizi di bus navetta dalle vicine stazioni metropoliane. "Il collegamento di Tor Vergata con le metropolitane è previsto in caso di vittoria di Expo 2030, era previsto comunque un collegamento tranviario ma nessuno dei due collegamenti sarà pronto per il Giubileo, quindi abbiamo previsto un potenziamento, con delle navette aggiuntive, verso il sito di Tor Vergata dalle stazioni metropolitane più vicine", ha spiegato Gualtieri. (Rer)