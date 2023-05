Lavoro: assemblea dei dipendenti Multiservizi in piazza a Roma "basta sfruttamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere blu, rosse e verdi a piazza della Bocca della Verità a Roma. Sono quelle dei sindacati Uiltrasporti, Filcams Cgil e Fisascat Cisl che si sono riuniti oggi per protestare, attraverso un'assemblea pubblica, contro la condizione dei dipendenti dell'azienda Roma Multiservizi. "Ci prendiamo cura dei bambini di Roma e in cambio siamo sottoposti a uno sfruttamento vergognoso: nemmeno 6 euro all'ora per un part time di massimo 6 ore, che sempre di più stanno diventano 3-4, per 8 mesi all'anno", racconta Stefano, dipendente in un nido della Capitale. "Abbiamo contratti a tempo indeterminato, quindi non abbiamo disoccupazione, ma durante l'estate non lavoriamo - aggiunge -. Io sono padre di famiglia ma conosco tante colleghe sole con figli a carico che prendono 600-700 euro al mese lavorando tutto il giorno. Vorremmo che il Comune di Roma ci desse una stabilità".(Rer)