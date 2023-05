Lavoro: incontro tra sindacati e Campidoglio su Multiservizi, dipendenti in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È in corso l'incontro tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti di Roma e Lazio e il Comune di Roma per discutere sulla situazione dei dipendenti di Roma Multiservizi. L'incontro è iniziato intorno alle 11:00 di questa mattina e nel frattempo in piazza della Bocca della Verità un capannello di diverse decine di manifestanti, dipendenti dell'azienda, si è riunito, bandiere alla mano, per protestare e chiedere al Comune l'internalizzazione dei dipendenti con contratti più stabili e maggiori sicurezze lavorative. Seduti sulle scalinate o sui marciapiedi attorno alla piazza transennata, muniti di pranzo al sacco, i manifestanti attendono da diverse ore l'esito dell'incontro. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "si metta una mano sulla coscienza: sono 20 anni che aspettiamo che ci assumano come dipendenti", spiega Veronica, dipendente in un asilo nido del Municipio XI della Capitale. "Vorremmo un contratto dignitoso e invece abbiamo un part time da 20 anni. Ci aspettiamo che Gualtieri rispetti le promesse fatte in campagna elettorale", aggiunge. (Rer)