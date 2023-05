Pnrr: Benifei (Pd), il governo è nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr il ministro Fitto e il governo sono nel caos. Lo ha detto con un messaggio su Facebook il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "Dopo i conclamati ritardi nell'attuazione del piano e la trattativa aperta con la Commissione europea per rivederlo e rimodularlo, oggi Fitto si scaglia contro la Corte dei conti, che ha giustamente lanciato l'allarme per 'il concreto rischio di riduzione del contributo finanziario messo a disposizione dall'Unione europea'. Fitto forse dimentica che la Corte dei conti fa il suo dovere e lavora per tutelare gli interessi dei cittadini: il governo, anziché fare polemiche assurde, cerchi di fare lo stesso", ha concluso Benifei. (Beb)