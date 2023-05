Trasporto aereo: Enac e Università Luiss, al via attività di formazione e ricerca personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via l’attività di formazione del personale neo assunto dell’Enac nell’ambito della convenzione quadro stipulata, nel febbraio 2022, tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali per sviluppare iniziative nella formazione, studio e analisi di settore, ma anche attività di ricerca, studi di fattibilità e l’attivazione di tirocini curriculari. L’incontro di presentazione del progetto “Percorso di alta formazione in organizzazione e funzionamento del comparto aeronautico” - riferisce una nota - si è svolto nella mattinata di oggi e ha visto gli interventi del presidente Enac Pierluigi Di Palma, del direttore generale Enac Alessio Quaranta, del direttore generale della Luiss Giovanni Lo Storto, del Dean Luiss School of Law Antonio Nuzzo, del professore di Diritto amministrativo della Luiss Aristide Police, del presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata. “La sinergia e la collaborazione tra Istituzioni e Università come strategia nazionale di crescita”, ha commentato il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, perseguendo: “Sono numerose le sfide che attendono il comparto aereo: è fondamentale dotare le nuove generazioni degli strumenti necessari per essere protagonisti del cambiamento che, attraverso l’innovazione tecnologica, ci porta verso una modalità aerea sostenibile e intermodale”. (segue) (Com)