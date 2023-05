Bangladesh: arrivati a Dacca 136 bengalesi rimpatriati dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono rientrati in Bangladesh 136 bengalesi rimpatriati dal Sudan. Sono giunti a Dacca su un volo della compagnia aerea di bandiera Biman Bangladesh Airlines decollato da Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha reso noto il ministro bengalese del Welfare e del lavoro all’estero degli espatriati, Imran Ahmed, assicurando che il governo fornirà sostegno ai connazionali in difficoltà. Ci sono circa 1.500 bengalesi in Sudan, dove dal 15 aprile è scoppiato un conflitto tra Forze armate sudanesi (Saf) e Forze di supporto rapido (Rsf); circa 700 di loro hanno fatto richiesta di rimpatrio e circa 600 sono stati trasferiti da Khartum a Port Sudan.(Inn)