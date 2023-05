Speciale difesa: l’Unione europea condanna decisione Israele di demolire scuola in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna la demolizione di una scuola finanziata dall'Ue a Jubbet Adh Dhib, in Cisgiordania, effettuata questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf), nonostante gli appelli dell’Ue. Si è trattato di un'azione che colpisce direttamente 81 bambini. Lo ha affermato il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, in un comunicato. “L'Ue ricorda che le demolizioni sono illegali ai sensi del diritto internazionale e che il diritto dei bambini all'istruzione deve essere rispettato. L'Ue invita Israele a fermare tutte le demolizioni e gli sgomberi, che non faranno altro che aumentare le sofferenze della popolazione palestinese e rischiano di infiammare le tensioni sul campo”, prosegue il comunicato, in cui si precisa che, lo scorso anno, sono state demolite o sequestrate dalle autorità israeliane 954 strutture in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, il che rappresenta il numero più elevato registrato dal 2016. In totale, 1.032 persone sono state sfollate a causa delle demolizioni. Il commento dell’Ue è giunto dopo che, questa mattina, bulldozer diretti dall’amministrazione civile israeliana hanno demolito la struttura costruita nel 2017. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, la scuola era stata costruita senza autorizzazione. Inoltre, la demolizione ha fatto seguito a una sentenza del tribunale distrettuale, emanata a marzo, in cui la struttura è stata definita un pericolo per la sicurezza, in quanto a rischio di crollo imminente. (Res)