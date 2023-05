Speciale difesa: Autorità fondiaria di Israele pubblica bandi per costruzione nuove colonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità fondiaria di Israele ha pubblicato sul suo sito web ufficiale alcuni bandi di gara per la costruzione di 1.248 nuove unità coloniali in Cisgiordania. Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Quds al Arabi”. Secondo il ministro degli Alloggi e delle Costruzioni, Yitzhak Goldknopf, “tutti i bandi di gara sono conformi alla normativa e hanno ottenuto i permessi richiesti, inclusi quelli del ministero della Difesa”. Secondo il movimento pacifista e progressista israeliano Peace now, coltrario alla proliferazione degli insediamenti, il comitato incaricato di supervisionare i piani di colonizzazione, a febbraio, aveva deciso di sostenere oltre 7.000 nuove unità coloniali, di cui la maggior parte in Cisgiordania. (Res)