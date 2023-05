Speciale difesa: India, aereo militare si abbatte su una casa provocando tre vittime, salvo il pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia Mig-21 dell’Aeronautica militare dell’India è precipitato questa mattina nello Stato del Rajasthan. Il pilota si è salvato mentre tre civili sono morti. Lo rende noto un comunicato del ministero della Difesa indiano. L’aereo, si legge nella nota, era decollato per una sortita di addestramento operativo dalla base di Suratgarh. Poco dopo, si è verificata un’emergenza a bordo e il pilota, secondo le procedure, ha tentato di mantenere il controllo del velivolo; fallito il tentativo, ha quindi effettuato l’espulsione, riportando lievi ferite ed è stato recuperato a circa 25 chilometri a nord-est della base di decollo. Il relitto è caduto su una casa a Bahlol Nagar, nel distretto di Hanumangarh, causando la morte di tre persone. L’Aeronautica si rammarica per la perdita di vite umane e porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie in lutto. Per accertare le cause dell’incidente è stata costituita una Corte d’inchiesta. (Inn)