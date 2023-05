Speciale difesa: Taiwan, Difesa ha rilevato 7 navi da guerra cinesi nei pressi dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha dispiegato sette navi da guerra nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’isola su Twitter. L’isola ha risposto schierando navi, aerei e i suoi sistemi missilistici terrestri. Le sortite della Cina nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan sono aumentate del 112,29 per cento nel mese di aprile, periodo in cui sono stati avvistati 259 velivoli contro i 112 rilevati dal ministero della Difesa di Taipei a marzo. Le forze aeree e navali di Pechino hanno intensificato le manovre attorno all'isola soprattutto in risposta al colloquio tenuto il 5 aprile tra la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, a Los Angeles. La maggior parte delle sortite ha avuto luogo nell'angolo sud-occidentale dell'Adiz, con occasionali intrusioni anche lungo il perimetro sud-orientale e orientale. Tra il 27 e il 28 aprile, il drone militare cinese TB-001 ha sorvolato per la prima volta in senso antiorario l'intero perimetro dell'isola di Taiwan, transitando sul Canale di Bashi, a nord delle Filippine, dirigendosi a est dell'isola e tornando infine verso la costa cinese. (Cip)