Speciale difesa: Taiwan, “Cna”, veterane si sottoporranno ad addestramento per riservisti

- Il primo gruppo di veterane delle forze armate di Taiwan si sottoporrà ad un addestramento per riservisti a partire da oggi, 8 maggio. Lo ha dichiarato ieri una fonte riservata all’agenzia di stampa taiwanese “Central News Agency”, aggiungendo che le manovre si terranno in una località strategica nel distretto Bade di Taoyuan. Il numero esatto delle partecipanti al ciclo di addestramento non è stato precisato, né il luogo esatto delle operazioni. Il ministero della Difesa taiwanese aveva anticipato il lancio di una campagna di addestramento per riserviste lo scorso gennaio, evidenziando l'importanza per i militari di adempiere alle proprie responsabilità indipendentemente dalle questioni di genere. Nel 2021, le riserviste ammontavano a 8.915. Attualmente, le donne rappresentano il 15 per cento dei 150 militari in servizio attivo a Taiwan. (Cip)