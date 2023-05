© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: presidente Erdogan raduna i suoi sostenitori a Istanbul - A una settimana dalle elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia, il presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha riunito ieri i suoi sostenitori a Istanbul, mentre un raduno dell’opposizione nella provincia di Erzurum è stato attaccato a colpi di pietre. Lo ha riferito il quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Araby al Jadid”, precisando che l’evento ha avuto inizio nel Parco del popolo, all’aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul. In apertura del suo discorso ai suoi sostenitori, Erdogan ha dichiarato che i partecipanti all’evento erano 1,7 milioni. Quindi, ha chiarito i principali punti del suo programma, in particolare prestiti per quattro anni e senza interessi per i giovani in procinto di sposarsi e un progetto per la realizzazione di un terzo tunnel che collegherà la parte asiatica e la parte europea di Istanbul. Intanto, Ekrem Imamoglu, esponente della coalizione di opposizione, Alleanza della nazione, è stato preso di mira da una sassaiola nella provincia di Erzurum. Infatti, mentre Imamoglu pronunciava il suo discorso a bordo di un “autobus elettorale”, sono scoppiati scontri tra i sostenitori della sua coalizione, l’Alleanza della nazione, e quelli dell’Alleanza del popolo, che raccoglie i partiti che sostengono Erdogan. La polizia, chiamata da Imamoglu, è intervenuta prontamente per disperdere gli aggressori. Nove persone sono rimaste ferite negli scontri. Le autorità hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto, definendolo “inaccettabile”. Da parte sua, il candidato dell’Alleanza della nazione, Kemal Kilicdaroglu, ha puntato il dito contro “un insieme di elementi mafiosi e criminali, il cui obiettivo è tenere la gente lontana dalle urne”. (segue) (Res)