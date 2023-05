© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ambasciatore saudita, Riad non interferirà nelle elezioni presidenziali - L’Arabia Saudita non interferirà nelle elezioni presidenziali in Libano, "non ha alcun candidato, e non opporrà veti su nessuno dei candidati”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell'Arabia Saudita a Beirut, Walid Boukhari, nel corso dei colloqui separati tenuti con diversi esponenti politici libanesi, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Tuttavia, secondo una fonte politica che ha assistito ai colloqui, “le posizioni del Gruppo dei Cinque (che comprende Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Qatar ed Egitto) non sono convergenti, mentre l’iniziativa francese sostiene la candidatura del capo del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh”. (Res)