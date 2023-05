I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senato: La Russa, tramandare valori Costituzione - "L‘occasione di oggi rimane perché non è fuggevole. Un francobollo è per sempre, soprattutto per chi li colleziona e li tramanda da padre in figlio, esattamente come noi vogliamo tramandare i valori della nostra Costituzione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della cerimonia di presentazione, in sala Maccari, a palazzo Madama, delle emissioni numismatiche e filateliche dedicate al 75esimo anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica. (segue) (Rin)