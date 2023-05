I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediterraneo: Bonomi (Confindustria), importanti economia del mare e politiche industriali - Nel Mediterraneo “avviene il 20 per cento dello shipping mondiale, il 27 per cento del volume dei container e il 30 per cento del trasporto di petrolio e gas: questo dice quanto è importante l’economia del mare, quanto è importante avere politiche industriali per l’economia del mare e quanto è strategica la nostra Marina militare alla luce dei nuovi equilibri geopolitici”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell’evento a bordo della Portaerei Cavour “Le vie dell’acqua: nuovi spazi economici e strategici per l’Italia nel Mare”. “Il rapporto tra Marina e Confindustria, nato a dicembre 2022, è l’esempio di come le forze migliori del Paese debbano lavorare insieme. E’ un rapporto basato sulla ricerca e sulla nuova tecnologia”, ha concluso. (Rin)