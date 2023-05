I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incendio in un'abitazione ad Affile, due persone soccorse e messe in salvo - Incendio in un'abitazione al piano terra in via Colle Meridiano, 4 nel comune di Affile. Alle 6:40 circa i vigili del fuoco del distaccamento di Subiaco sono intervenuto per domare il rogo che fortunatamente non ha provocato danni strutturali. Due le persone soccorse e messe in salvo e affidate alle cure del personale sanitario. Presenti anche i carabinieri. (segue) (Rer)