I fatti del giorno - Roma (2)

- Roma: lite in strada in zona Termini, 35enne ferito con coccio di bottiglia - La lite tra cittadini stranieri all'esterno di una sala scommesse in via Giovanni Amendola in zona Termini a Roma, ieri sera, è degenerata in violenza. Alle 19 circa, gli agenti delle pattuglie del commissariato Esquilino e Viminale, sono intervenuti per soccorrere un uomo, cittadino egiziano di 35 anni, ferito con un fendente inferto con un coccio di bottiglia. Il suo aggressore, pare fosse un cittadino nordafricano, si è dileguato. Il ferito è staro trasportato all'Umberto I dove i medici gli hanno diagnosticato ferite guaribili in 15 giorni. Si indaga per risalire all'identità dell'aggressore. (segue) (Rer)